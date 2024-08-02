Rusya, Almanya ve Amerika esir takasÄ± iÃ§in masaya oturdu. DeÄŸiÅŸimin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olarak TÃ¼rkiye tercih edildi. MÄ°T'in tarihe geÃ§en takas operasyonu, 1 AÄŸustos sabahÄ±nÄ±n ilk saatlerinde baÅŸladÄ±. Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Takas sÄ±rasÄ±nda en Ã¶nemli konu gizlilik oldu. Bu nedenle 26 kiÅŸi uÃ§aktan direkt olarak otobÃ¼sleri aktarÄ±ldÄ±. Saatler 17:55'i gÃ¶sterdiÄŸinde ise MÄ°T'in gÃ¶zetiminde taraflarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra ise Rus esirleri taÅŸÄ±yan uÃ§ak EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™ndan havalandÄ±.

DAKÄ°KA DAKÄ°KA TAKAS

16:05 - Slovenya Artem Dultsev ve Anna Deltseva

16:15 - NorveeÃ§â€™ten Mikhail Mikushin

16:25 - Rusyaâ€™dan Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich

16:30 - Almanyaâ€™dan Vadim Krasikov

16:55 - Rusyaâ€™ya teslim edilecek Ã¼Ã§ ÅŸahsÄ± taÅŸÄ±yan ABD uÃ§aÄŸÄ± indi

16:45â€™te ilk batÄ± Ã¼lkelerinden intikal eden ve Rusyaâ€™ya teslim edilecek 10 kiÅŸi aktarÄ±ldÄ±.

Rusya tarafÄ± ise teslim edeceÄŸi 16 kiÅŸiyi bir mÃ¼ddet beklettikten sonra otobÃ¼se aktarÄ±ldÄ±.

Haberin DevamÄ±

17:55â€™te olduÄŸunda MÄ°Tâ€™in gÃ¶zetiminde taraflarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. Rusyaâ€™ya gidecek 10 kiÅŸi 19:15â€™te EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™ndan ayrÄ±ldÄ±.

ABD ve Almanyaâ€™ya gidecek Ã¼Ã§ uÃ§ak 19:00 ile 20:00 saatleri arasÄ±nda alandan ayrÄ±ldÄ±.

RUSYA'DAN BATI'YA Ä°ADE EDÄ°LENLER

EVAN GERDHKOVIC

- WALL STREET JOURNAL MUHABÄ°RÄ°

- TEMMUZ AYINDA CASUSLUK Ä°DDÄ°ASIYLA 16 YIL HAPÄ°S CEZASINA Ã‡ARPTIRILDI

PAUL WHELAN

- ABD DONANMA KOMUTANI

- 2018 YILINDA BU YANA CASUSLUK ÅžÃœPHESÄ°YLE TUTUKLANDI

ALSU KURMASHEVA

- ABD VE RUSYA Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžI GAZETECÄ°

- UKRAYNA Ä°ÅžGALÄ° KONUSUNDA YANLIÅž BÄ°LGÄ° YAYMAK SUÃ‡UNDAN 6,5 YIL HAPÄ°S CEZASINA Ã‡ARPTIRILDI

VLADIMIR KRAMURZA

- SÄ°YASETÃ‡Ä° VE AKTÄ°VÄ°ST

- TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ ÃœYESÄ° OLDUÄžU GEREKÃ‡ESÄ°YLE 25 YIL HAPÄ°S CEZASINA Ã‡ARPTIRILDI

BATI'DAN RUSYA'YA Ä°ADE EDÄ°LENLER

VADÄ°M KRASÄ°KOV

- ESKÄ° FSB SUBAYI

- 2019 YILINDA Ã‡EÃ‡EN BÄ°R SÃœRGÃœNÃœ VURDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N ALMANYAâ€™DA TUTUKLANDI

ANNA VE ARTEM DULTSEVA

- SLOVENYAâ€™DA 2022â€™DEN BU YANA CASUSLUKTAN TUTUKLULAR

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