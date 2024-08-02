DünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu dev takasÄ±n perde arkasÄ±nda neler yaÅŸandÄ±? ABD-Rusya takasÄ±nda Türkiye'nin rolü neydi?
MÄ°T'in 7 Ã¼lkenin cezaevlerinde bulunan 26 kiÅŸinin takas operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmesi dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± buldu. Son dÃ¶nemin en geniÅŸ kapsamlÄ± takas operasyonu son dakika olarak ekranlara taÅŸÄ±ndÄ±. BasÄ±n kuruluÅŸlarÄ± yaptÄ±klarÄ± yayÄ±nlarda TÃ¼rkiyeâ€™nin rolÃ¼ne dikkati Ã§ekti. O operasyonun ayrÄ±ntÄ±larÄ± ne? DetaylarÄ± CNN TÃœRK Ä°stanbul Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nihat UludaÄŸ, HÃ¼rriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler ve Emekli TuÄŸgeneral Prof. Dr. Esat Arslan aktardÄ±.
Rusya, Almanya ve Amerika esir takasÄ± iÃ§in masaya oturdu. DeÄŸiÅŸimin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olarak TÃ¼rkiye tercih edildi. MÄ°T'in tarihe geÃ§en takas operasyonu, 1 AÄŸustos sabahÄ±nÄ±n ilk saatlerinde baÅŸladÄ±. Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. Takas sÄ±rasÄ±nda en Ã¶nemli konu gizlilik oldu. Bu nedenle 26 kiÅŸi uÃ§aktan direkt olarak otobÃ¼sleri aktarÄ±ldÄ±. Saatler 17:55'i gÃ¶sterdiÄŸinde ise MÄ°T'in gÃ¶zetiminde taraflarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra ise Rus esirleri taÅŸÄ±yan uÃ§ak EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™ndan havalandÄ±.
DAKÄ°KA DAKÄ°KA TAKAS
16:05 - Slovenya Artem Dultsev ve Anna Deltseva
16:15 - NorveeÃ§â€™ten Mikhail Mikushin
16:25 - Rusyaâ€™dan Wall Street Journal Muhabiri Evan Gershkovich
16:30 - Almanyaâ€™dan Vadim Krasikov
16:55 - Rusyaâ€™ya teslim edilecek Ã¼Ã§ ÅŸahsÄ± taÅŸÄ±yan ABD uÃ§aÄŸÄ± indi
16:45â€™te ilk batÄ± Ã¼lkelerinden intikal eden ve Rusyaâ€™ya teslim edilecek 10 kiÅŸi aktarÄ±ldÄ±.
Rusya tarafÄ± ise teslim edeceÄŸi 16 kiÅŸiyi bir mÃ¼ddet beklettikten sonra otobÃ¼se aktarÄ±ldÄ±.
17:55â€™te olduÄŸunda MÄ°Tâ€™in gÃ¶zetiminde taraflarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teyit iÅŸlemleri baÅŸladÄ±. Rusyaâ€™ya gidecek 10 kiÅŸi 19:15â€™te EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™ndan ayrÄ±ldÄ±.
ABD ve Almanyaâ€™ya gidecek Ã¼Ã§ uÃ§ak 19:00 ile 20:00 saatleri arasÄ±nda alandan ayrÄ±ldÄ±.
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