Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli bugün açılıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olup, yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle su tutmaya başlayarak hizmete girecek. Erdoğan, ilçenin taşındığı, 10 milyon metreküp dolgu yapılarak elde edilen 1,5 milyon metrekare alanda inşa edilen, kamu binalarının taşındığı, konutlar ile yöre mimarili ‘villa tipi’ köy evlerinin yükseldiği yerleşim alanını da hizmete alıp, 3 bin 205 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan baraj ve yeni yerleşim alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete alınacağı resmi Açılış töreninin heyecanı yaşanıyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı inşası tamamlandı. Baraj inşaatı ve ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

BARAJLA YILLIK 5 MİLYARLIK GELİR

Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira gelir sağlanması hedeflenirken, rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı; Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.

152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINIYOR

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile 1,5 milyon metrekare alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak ilçede büyük göç sürecine geçildi.

KAMU BİNALARI KAPANDI

Baraj inşaatıyla merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde, 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan etaplar, taşınmaya hazır hale getirildi. İlçede taşınan kamu kurumlarının kapısına da kilit vuruldu. Anıların sular altında kalacağı ilçede bölge halkı, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.