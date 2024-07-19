GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dünyada mavi ekran krizine neden olan yazılım sorununa Selçuk Bayraktar'dan açıklama: İşte bu kadar kırılgan

Dünyada mavi ekran krizine neden olan yazılım sorununa Selçuk Bayraktar'dan açıklama: İşte bu kadar kırılgan

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolji Lideri Selçuk Bayraktar, dünya genelinde yaşanan yazılım kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

19.07.2024 - 21:23 |
Dünyada mavi ekran krizine neden olan yazılım sorununa Selçuk Bayraktar'dan açıklama: İşte bu kadar kırılgan

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel yazılım sorunu, tüm dünyayı etkiliyor.

Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

- "Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan"

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyonun, an geldiğinde dünya sistemini kilitlediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Dünyada mavi ekran krizine neden olan yazılım sorununa Selçuk Bayraktar'dan açıklama: İşte bu kadar kırılgan

Dünyada mavi ekran krizine neden olan yazılım sorununa Selçuk Bayraktar'dan açıklama: İşte bu kadar kırılgan

Adıyaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Adıyaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Dünyada mavi ekran kabusu! DEİK Dijital Teknoloji İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul: Yapmamız gereken genel ulusal strateji belirlemek

Dünyada mavi ekran kabusu! DEİK Dijital Teknoloji İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul: Yapmamız gereken genel ulusal strateji belirlemek