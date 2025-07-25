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Dünyada ikinci, Erzincan'da tek! Karanlık Kanyon’unda şaşırtan görüntü

25.07.2025 - 08:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dünyada ikinci, Erzincan'da tek! Karanlık Kanyon’unda şaşırtan görüntü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon’un kayalıklarında, nesli tükenme tehlikesi altında olan anne ve yavru dağ keçisi görüntülendi.

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Dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak bilinen Karanlık Kanyon, yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kanyonun sarp kayalıklarında, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçileri görüldü.

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Kayalık bölgede gezen anne ve yavru keçinin, sarp yamaçlarda rahatlıkla ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, anne keçinin önde, yavrusunun ise hemen arkasında zıplayarak kayalıkları aştığı görülüyor.

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Avlanmaları yasak olan bu hayvanlar, genellikle yüksek ve sarp bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

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