Dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes ile sahafın 'isim' mücadelesi

Güzelyalı Semti'nde ikinci el kitap satan 16 yıllık sahaf Ümit Nar, 30 Aralık 2021'de, 'Hermes Sahaf' olan iş yerinin ismini tescil ettirmek amacıyla Türk Patent Kurumu'na başvurdu. Sahaflar Derneği Başkanı da olan Nar, tescil talebi için beklemeye başladı. Fransız lüks moda markası Hermes'in Türkiye'deki avukatları, ticari isim ihlali iddiasıyla itirazda bulundu. Türk Patent Kurumu'nda Nar'ın talebi reddedildi. Bunun üzerine Nar, Türk Patent Kurumu'nun kararıyla Fransız lüks moda markası Hermes'e karşı; Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Davanın 2'nci duruşması, 27 Mart'ta görülecek.

'ONLAR LÜKS ÇANTA, BEN İKİNCİ EL KİTAP SATIYORUM'

Hermes ismini neden tercih ettiğini anlatan Ümit Nar, "2008'den beri ben bu işi yapıyorum. 4 yıldır İzmir'deyim. Öncesinde İstanbul Beyoğlu'ndaydım. Hermes, önemli bir kültürel karakter. Haberci bir tanrı. En son Yunan mitolojisinden hareketle söylersek. Olimpos'tan haber alır: sanatçıları koruyan ve insanlarla tanrılar arasında habercilik yapan bir karakter. İslam kaynaklarında İdris Peygamber'e denk geliyor. Mısır kaynaklarında Toth'a denk geliyor. Bizim işimiz de bir nevi kültürel köprü vazifesi görmek. Bu nedenle ismi tercih ettim. 2008'den beri de kullanıyorum. Markayı tescil ettirmeye karar verdim. Başvuru yaptım. Firmanın avukatları tarafından talebime itiraz edildi. Benzerlik, karıştırma, tanınırlık ve kötü niyet gibi başlıkları altında. Patent kurumu, benzerlik ve karıştırma dışındaki konularda beni haklı buldu. Bu nedenle hukuki süreç başlattık. Logolarımız benzemiyor. Markalarımızın telaffuzları benzemiyor. Markalarımızın alanları benzemiyor. Onlar lüks dediğimiz ve 5 yıl sıra beklenen çantalar satıyor, ben ikinci el kitap. Alanlarımız benzemiyor" dedi.

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'KÜLTÜREL KARAKTER ÜZERİNE TAHAKKÜM KURULUYOR'

Ümit Nar, "Bana bu durum komik geliyor. İzmir'de şubesi olmayan, dünya çapında çok yüksek gelir kategorisindeki bir kesime hitap eden firmayla benim karıştırılma ihtimalim yok denecek kadar az. Bazı iletişim, çevre danışmanlığı, arkeoloji veya tercüme firmaları da aynı isme sahip. Ayrıca bunlar tescil edilmiş. Yani ya patent kurumu ya mahkeme bu firmaları haklı bulmuş. Ben de bu hukuki sürecin sonunda haklı bulunarak markamı tescil ettireceğime inanıyorum. Hermes dediğimiz karakter 5- 10 bin yıllık insanlık tarihine mal olmuş karakter. 150-200 yıllık bir firma, bu kültürel karakter üzerine tahakküm kurmaya çalışması çok yanlış. Ben biraz da bunu korumaya çalışıyorum, bunun için uğraşıyorum" dedi.

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'ANLAMSIZLIĞI VE MANTIKSIZLIĞI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM'

Amacının kamuoyu yaratmak olduğunu vurgulayan Ümit Nar, "Çünkü bilirkişi ya da mahkeme bunları bilmiyor olabilir. Yani daha doğrusu daha kağıt üzerinden değerlendiriyor olabilir. Derdimi anlatmış oluyorum. Buradaki anlamsızlığı ve mantıksızlığı ortaya koymaya çalışıyorum. Bunun için uğraşıyorum" dedi. (DHA)