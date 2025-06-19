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GündemDünya üretiminin yüzde 65'i buradan karşılanıyor! Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı
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Dünya üretiminin yüzde 65'i buradan karşılanıyor! Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı

19.06.2025 - 16:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Dünya üretiminin yüzde 65'i buradan karşılanıyor! Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da gül hasadı yaylalarda devam ediyor.

Şehir merkezindeki gül bahçelerinde hasadın sonuna gelinirken, yayla kesimlerinde gül çiçeği geç açtığı için hasat mesaisi sürüyor.

Aksu ilçesinde 435 dönümde yağlık gül üretimi gerçekleştirilirken, gül özellikle Yakaafşar köyünde halkın temel geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Dünya üretiminin yüzde 65i buradan karşılanıyor Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan üreticiler, gülleri özenle toplayıp fabrikaya gönderiyor.

İlçede gül üreticiliği yapan Kurtuluş Korkmaz, AA muhabirine, bahçesinin babasından kendisine kaldığını söyledi.

Dünya üretiminin yüzde 65i buradan karşılanıyor Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı

Gül üretimini birkaç yıldır don olaylarının olumsuz etkilediğini belirten Korkmaz, gül toplama işçiliğinin biraz maliyetli olduğunu kaydetti.

Dünya üretiminin yüzde 65i buradan karşılanıyor Tek bir damlası altın değerinde: Hasat başladı

Korkmaz, "Bölgemizin yayla olması itibarıyla güldeki yağ oranı ve kalite yüksek. Gülcülük eskilerden gelen gelenek olduğu için elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

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