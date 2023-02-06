Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremin ardından, çok sayıda ülkenin liderlerinden taziye mesajı geldi. Son olarak İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kazakiztan, KKTC, Yunanistan, Suudi Arabistan ve İsrail liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.



Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Erdoğan ile telefonda görüştü. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, taziyelerde bulundu.