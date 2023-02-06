Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini 5 bin 385 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



DÜNYA LİDERLERİNDEN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.



Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.