Dünya Dans günü sözleri! Dünya Dans Dünü ne zaman kutlanmaya başlandı? Dünya Dans Dünü 2022 etkinlikleri!

Dünya Dans Günü mesajları sözleri ve mesajları için aramalar arttı. Dans severler her yıl 29 Nisan’da Dünya Dans Günü’nü kutluyor. Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmeye çalışan bu özel gün sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamak isteyenler tarafından da sorgulanıyor. İşte Dünya Dans Günü mesajları ve sözleri 2022…

DÜNYA DANS GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans... Bu mucizenin kutlamasıdır. (Martha Graham)

Dansçıyı danstan nasıl ayırabiliriz ki? (William Butler Yeats)

Dans etmek banka soymak gibidir! Saniyelik bir zamanlama. (Twyla Tharp)

Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. (Agnes De Mille)

Dans, tüm engelleri kaldıran, insanları bir araya getiren bir etkinliktir. Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Tüm dansçıların, dans etmeyi sevenlerin, dans etmeden duramayanların Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Kimseden daha iyi dans etmeye çalışmıyorum. Yalnızca kendimden daha iyi dans etmeye çalışıyorum. ( Mikhail Baryshnikov) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Duygularını ifade etmenin başka bir yoludur dans. Bedenin kendini açıklaması, doğanın parçası olduğunu özgürce anlatmasıdır. Dünya Dans Günü kutlu olsun.

"Bırakın okuyalım ve bırakın dans edelim; bu iki eğlenceden dünyaya asla hiçbir zarar gelmez."(Voltaire) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Sanatın evrensel dillerinden biri olan dansın, sağlıkla atlatmamız gereken bugünlerde yaşamımızı güzelleştireceğini ve bizleri mutlu kılacağını unutmayalım. 29 Nisan Dünya Dans Gününüz Kutlu Olsun.

Dans etmek kendinden çıkmaktır. Daha büyük, daha güzel, daha güçlü. Bu güçtür, dünya üzerinde zaferdir ve sizin zaferinizdir. (Agnes De Mille) Dünya Dans Günü kutlu olsun.

Dans ederek kanıtlamak istediğim hiçbir şey yok. Dansı hiçbir zaman bir dışavurum yada bir ifade şekli olarak kullanmadım. Ben yalnızca dans ediyorum. Sadece ayaklarımı havaya kaldırıyorum ve oynatıyorum. (Fred Astaire)

Dans görülebilen müziktir. (George Balanchine)

Mezartaşımda sadece bir kelime yazmasını istiyorum: Dansçı. (Agnes de Mille)

Bütün ağırlığınızı taşıyan, nispeten küçük olan o ayağın sihrini bir düşünün. Gerçek bir mucize, ve dans...Bu mucizenin kutlamasıdır. (Martha Graham)

Eğer söyleyebiliyor olsaydım, dans etmeme gerek kalmazdı. (Anna Pavlova)

Sanatın evrensel dillerinden biri olan dansın, sağlıkla atlatmamız gereken bugünlerde yaşamımızı güzelleştireceğini ve bizleri mutlu kılacağını unutmayalım. 29 Nisan Dünya Dans Gününüz Kutlu Olsun.

DÜNYA DANS GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.

Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.

"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

DANS NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İnsanlık tarihinin de ilk sanatı olan dans, 1789 Fransız Devrimi ile bilinçli bir gelişim yaşadı. İlk olarak 'Country' dansları çıktı ve Avrupa'yı sardı. Arkasından her figürün ayrı bir anlatım olan 'Kadrıl' dansı moda oldu. Bu dansı ise 'Vals' izledi.

DÜNYA DANS GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

14:00'da Maçka Parkı'nda başlayacak etkinlikler gece 00:00'a kadar sürecek. Halk oyunları, Hint dansları, flamenko, hip-hop, vals, break dans gibi pek çok farklı dans gösterisiyle birlikte başka etkinliklerin de düzenleneceği günde interaktif dans toplulukları da yer alacak.



Yine Maçka Parkı'nda White Nights (Beyaz Geceler) filminin gösterimi olacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz.