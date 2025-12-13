Dünya birincisi Türkiye'den! Trafik raporunda zirve şaşırtmadı ama süreler korkuttu: İşte o 4 il

Haberin Devamı

Dünyanın 36 ülkesi içerisinden 900'den fazla kentin trafik sıkışıklık durumunun değerlendirildiği Inrix 2025 Küresel Trafik Raporu'nda Türkiye'den şehirlerde yer alıyor. Üstelik bir şehrimiz hem Türkiye hem de Dünya sıralamasının başında.

Trafik sıkışıklığı sadece bizim ülkemizde yaşanan bir sorun değil. Bu probleme eğilen Inrix'in raporu da, 36 ülkede yer alan 900'den fazla şehrin sürücülerinin trafikte kaybettiği süreyi hesapladı. Buna göre trafikte en çok vakit kaybedilen şehirler listesinin en başında hiçbirimizi şaşırtmayacak, ülkemizden bir metropol yer alıyor. Peki listeye giren diğer şehirlerimiz hangileri? İşte Inrix tarafından hazırlanan o liste ve listede yer alan kentlerimiz.

Türkiye'nin trafikte en çok zaman yitirilen şehirleri arasında dördüncü sırayı Bursa alıyor. Inrix 2025 Küresel Trafik Raporu verilerine göre Bursalı sürücüler yılda ortalama 64 saatlerini trafikte harcıyor. Bu rakam 2023 yılından yüzde 49, 2024 yılından yüzde 33'lük bir artışı işaret ediyor.

3. İzmir

İzmir, Inrix'in trafik raporunda trafikte en çok süre geçirilen şehirlerimiz arasında üçüncü sırada. Rapora göre 2023 yılından yüzde 50, 2024 yılından ise yüzde 53 fazla süre yitirilen trafikte geçirilen ortalama zaman 72 saat.

2. Ankara

Ülkemizin başkenti, trafikte yitirdiğimiz zaman açısından da ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Ankaralıların trafikte yitirdiği süredeki artış ise İzmir kadar vahim değil, 2023 yılına göre yüzde 27, 2024 yılına göre ise yüzde 18 artış gözlemlendi.

1. İstanbul

Inrix'in 2025 Küresel Trafik Raporu listesinin en üst basamağında İstanbul yer alıyor. Dünya genelinde trafikte en çok zaman kaybedilen şehir olan İstanbul'da yaşayanların trafikte yitirdiği süre 118 saat. Bu rakam 2023 yılına göre yüzde 30, 2024 yılına göre ise yüzde 12 artmış durumda.