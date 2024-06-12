Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Dul ve yetim aylığı bayramdan önce verilecek mi?

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinden yararlanabilecekler arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra diğer hak sahipleri de bulunuyor:

Şampiyon sporcular

Köy korucuları

Dul ve yetim maaşı alanlar

Gaziler

Şehit yakınları

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA ÖDEME ORANLARI

Vefat eden sigortalının yerine ailesine yapılan dul ve yetim maaşı ödemeleri, ikramiye olarak da paylaştırılacak. Ödeme oranları ise şu şekilde:

%50 oranında ödenmesi durumunda: 1.500 TL

%25 oranında ödenmesi durumunda: 750 TL

%75 oranında ödenmesi durumunda: 2.250 TL

Emekli maaşın alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, 65 yaş (yaşlılık) parası yatanlar, şampiyon sporcular, vazife malullüğü aylığı alanlar, Güvenlik korucuları, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, muharip gaziler ve şehit yakınlarına yapılan 3 bin TL bayram ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı için 10-14 Haziran tarihleri arasında yatacak.

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