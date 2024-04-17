Dubai uçuşları iptal mi, THY Dubai uçuşları yapılıyor mu?

BAE'de yağış Pazartesi gecesi başladı ve Salı akşamına kadar ülke geneline 142 milimetre, yani yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü.

Dubai uçuşları iptal mi?

Yağış nedeniyle Dubai Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu. Emirates Havayolları, 18 Nisan’a kadar yüzlerce seferlerini iptal etti. Binlerce yolcu Dubai Havalimanı’nda mahsur kaldı.

Yolculara yapılan açıklamada Emirates Havayolları, Dubai Havalimanı’na gelmeden önce uçuşun durumunu kontrol etmeleri istendi.

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.