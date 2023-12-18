Dr. Zeliha Burtek kimdir? Sosyal Çürüme açıklamasıyla dikkat çeken Zeliha Burtek hangi üniversitelerde eğitim gördü?

Sokak röportajında muhabirin "Sosyal çürüme ne kaynaklı oluyor abla sizce?" sorusuna derinlemesine bir analizle karşılık veren kişinin, akademisyen Dr. Zeliha Burtek olduğu anlaşıldı. Peki, Dr. Zeliha Burtek kimdir? Zeliha Burtek hangi üniversitelerde eğitim gördü?

ZELİHA BURTEK KİMDİR?



Mimarlık, sanat tarihi ve felsefe alanlarında akademik kariyer yapan Zeliha Burtek, 21 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde ders verdi. 25 yıldır sokak hayvanlarını beslemeye kendisini adayan Burtek hayvan sevgisiyle öne çıkan bir isim.



Zeliha Burtek, MSGÜ'de (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) sosyoloji doktorası, Galatasaray Üniversitesi'nde de felsefe masterı yaptı.