Dr. Kasapoğlu’ndan Amerika’da yoğun temaslar

“Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerin gündeminde yer alan siyasi, askeri ve ticari konular hakkında muhataplarımızı bilgilendirmiş olup bir NATO Müttefiki olan Türkiye’nin terörün her türüyle mücadele, savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve yaptırımların kaldırılması, karşılıklı ticaretin ve yatırımların artırılması, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler hakkındaki görüşlerimizi ilettik.” Dedi.

NATO PA ODAĞINDA TRANSATLANTİK GÜVENLİK

“NATO PA Parlamenter Transatlantik Forumu, NATO müttefiklerinin karşı karşıya olduğu küresel tehditleri ve transatlantik güvenliğin geleceğini tartışmak üzere NATO Parlamenter Asamblesi üyelerini bir araya getirdi. Forumda; Ukrayna’daki savaşın Avrupa-Atlantik güvenlik düzenine etkileri, NATO’nun savunma paradigması ve NATO’nun yeni dönemdeki tehditlere karşı stratejik yaklaşımı ele alındı” şeklinde açıklama yapan Dr. Kasapoğlu, “Forumun gündemindeki bir diğer önemli konu ise NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve ittifakın karşılaştığı zorluklara ortak çözümler geliştirilmesi oldu. Türkiye’nin NATO içindeki merkezi rolü, bölgesel güvenliğin sağlanması ve ittifakın istikrarının korunmasında Türkiye’nin oynadığı kritik rolün altını çizdik. Parlamenter Transatlantik Forumu gibi platformlar üye ülkelerin karşılaştığı meydan okumaları anlamak ve müttefiklerimizle ortak stratejiler geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ülkemizin gelecekteki hedefleri doğrultusunda dayanışmayı artırmaya ve güvenlik konularında daha somut adımlar atmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.

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ABD KONGRESİ İLE ÖNEMLİ TEMASLAR

Kasapoğlu, Washington temasları kapsamında Senato üyesi Senatör Markwayne Mullin, Temsilciler Meclisi üyeleri Jake Ellzey, Blake Moore, Ed Case, Pete Sessions Steve Cohen, John Garamendi ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile ayrı ayrı bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu üyesi ve Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; dostluk grubunun önemine, Amerika ve Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik iş birliğindeki kıymete dikkat çekti. Görüşmelerin gündeminde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, NATO içindeki ortaklıkların derinleştirilmesi ve bölgesel güvenlik meseleleri de yer aldı.

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Dr. Kasapoğlu “Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve ittifakın stratejik hedeflerine yönelik ortak adımlar atmak, her iki taraf için de büyük bir önem taşıyor. Kongre üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz temaslar, bu doğrultuda önemli bir diyalog fırsatı sundu.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GLOBAL İSTİKRARIN KİLİT AKTÖRÜ POZİSYONUNDA

Ülkemizin son dönemde dış politika ve global barışa verdiği etkin katkıya dikkat çeken Kasapoğlu “Türkiye, NATO’nun yalnızca coğrafi olarak değil; aynı zamanda güçlü savunma kapasitesi ve stratejik girişimleriyle de güvenlik açısından vazgeçilmez bir üyesidir. NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın artırılması ve ortak stratejik hedeflere ulaşılması için çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek forumun Türkiye’nin NATO içindeki vizyonunu aktarmak açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamasının son bölümünde Washington’daki temasların müttefikler arası koordinasyonu güçlendirdiğini ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha ileriye taşınması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

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