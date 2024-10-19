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Dolmabahçe'de Erdoğan - Scholz görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı.

19.10.2024 - 14:05 |
Dolmabahçe'de Erdoğan - Scholz görüşmesi başladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi. Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı. Erdoğan ve Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

MASADAKİ KONULAR

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınması bekleniyor.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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