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Doktor karısını beğenmedi! Komşusuna tutuldu: Çok güzel vücudu var

G.U., 27 yıl önce evlendiği doktor eşi L.U.’nun kendisini Rus komşusuyla kıyaslayarak küçümsediği iddiasıyla boşanma davası açtı. G.U. dilekçesinde eşinin kendisine “Bir ona bak bir de kendine. Onun çok güzel vücudu var” dediğini iddia etti.

13.01.2023 - 10:05 |
Doktor karısını beğenmedi! Komşusuna tutuldu: Çok güzel vücudu var

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Almanya’da doktorluk yapan L.U. ile G.U. 1997 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. G.U.’nun iddiasına göre, sosyal medyadan eskort kadınları takip eden L.U., cinsel içerikli fotoğrafları beğenerek, ‘buluşalım mı?’ şeklinde yorumlar yaptı. G.U. eşinin Antalya’daki bir otelde yabancı uyruklu bir kadınla da tatil yaptığını öğrendi.

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‘SENDEN DAHA GÜZEL’

G.U.’nun avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, “L.U. Haziran 2022’den beri evine maddi destekte bulunmuyor. Kazandığı parayı eşi ve çocuklarıyla paylaşmayan L.U. geceleri barlara gidip alkol almakta, eve geç saatlerde gelmektedir. Karısına ‘seni beğenmiyorum’ diyen L.U., karşı dairesinde oturan Rus komşusunu beğendiğini söylemiştir. Eşine, ‘Bir ona bak bir de kendine. Onun çok güzel vücudu var’ diyerek müvekkili Rus komşusuyla kıyaslamıştır. Sonrasında da bu Rus kadına mesajlar atmış ve görüşmek istemiştir” dedi.

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DİZİ İZLEMESİYLE ALAY ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; davalı kocanın müvekkilini ailesiyle görüşmesine engel olduğunun belirtildiği dilekçede, “Müvekkilin Türk televizyon dizisi izlemesi ve kola içmesi gibi sebeplerle alay eden ve küçümseyen davalı koca, sosyal, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamıştır. Tüm bu nedenlerle 2 milyon maddi, 2 milyon manevi olmak üzere toplam 4 milyon lira tazminat ile müvekkil ve küçük çocuğu için toplam 70 bin lira nafakanın davalı kocadan tahsilini istiyoruz” denildi.

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