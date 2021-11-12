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Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

İstanbul ve Ağrı'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yer alan Doğubayazıt Belediyesi eski Başkanı Canan Korkmaz'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

12.11.2021 - 15:47 | | Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA)
Doğubayazıt Belediyesi eski başkanı Canan Korkmaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında yer alan ve PKK / KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları, örgüt mensuplarına milislik yaptıkları ve örgüt adına kırsal alanında faaliyet gösterdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adres ile Ağrı'da 1 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildi. 5 şüpheli arasında yer alan Doğubayazıt Belediyesi eski Başkanı BDP'li Canan Korkmaz'ın da İstanbul'daki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu süren 5 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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