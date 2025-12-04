GAZETE VATAN ANA SAYFA
Doğu yine dondu! Sıcaklıklar -16 dereceyi gördü
Doğu yine dondu! Sıcaklıklar -16 dereceyi gördü

04.12.2025 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteoroloji verilerine göre dün gece ülkemizin en soğuk yeri Erzurum’un Tekman ilçesi oldu, termometreler-15.6’yı gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Aralık 2025 saat 18:00 ile 4 Aralık 2025 saat 06:00 aralığında Türkiye’de "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" listesini paylaştı. Erzurum yine soğuk rekorunu kimseye kaptırmadı. Dün gece yapılan ölçümlerde; Erzurum’un Tekman ilçesi -15.6, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesi -14.6, Ardahan Merkez ve Yalnızçam Kayak Merkezi -14.0, Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit mevki -12.9, Ardahan’ın Çıldır,ilçesi -12.4, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -12.2, Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü-12.1, Ardahan’ın Göle ilçesi Yavuzlar Köyü -1.9, Ağrı’nın Diyadin ilçesi -11.8 ve Ardahan’ın Göle ilçesi -11.8 derece oldu.

Aynı tarih ve saat aralığında ülkemizin en sıcak yeri ise 19.8 ile Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Açıkları oldu.

