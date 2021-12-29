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Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Doğal gaz kullanımı ile ilgili flaş gelişme! Binlerce kişi bekliyordu ve resmen duyuruldu. BOTAŞ tarafından tek tek açıklandı. Ülke genelinde doğal gaz kullanımı yaygınlaşacak. Nüfusu 15 binin üzerinde olan ilçelere doğal gaz götürülecek.

29.12.2021 - 12:28 |
Doğal gaz müjdesi! Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

Doğal gaz ile ilgili faş karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Doğal gaz kullanımı ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bu amaç doğrultusunda nüfusu 15 bin kişiden fazla olan ilçelere doğal gaz ulaştırılacak. Yeni karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Karar gereği 3 ay içerisinde nüfusu 15 bin ile 20 bin arasında olan ilçeler için işlemler başlatılacak.

Öte yandan nufusu10 bin olan ilçelerde talepte bulunmaları durumunda doğal gaza kavuşacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile bu ilçelere de doğal gaz götürülebilecek.

Doğal gaz müjdesi Resmen duyuruldu, 3 ay içerisinde...

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