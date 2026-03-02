DMM'den "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına yalanlama

GAZETE VATAN ANA SAYFA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vuruldu" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek "Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu' yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır.

Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye'nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

