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DMM: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

03.04.2025 - 11:26Güncellenme Tarihi:
DMM: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslar ile ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede yürütmekte olup, iddialardaki gibi bir olayın yaşanması söz konusu değildir. Gözaltına alınan kişilere yönelik, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ve 'Ceza Muhakemesi Kanunu' hükümlerine uygun standart prosedür izlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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