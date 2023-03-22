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Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine ilişkin soruşturma başlattı.

22.03.2023 - 13:57 | | Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)
Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine soruşturma

Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının açılması ve 5 polisin atılan taşlarla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma' ve 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlaması ile gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi. 

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