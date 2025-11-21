Diyarbakır'da temizlik yaparken buldular! Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

Haberin Devamı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar, temizlik çalışması gerçekleştirmek üzere Eğil'deki baraja daldı.

Baraj dibindeki atıkları toplayan dalgıçlar, en çok araç lastiği ile plastik şişelerle karşılaştı. Ekiplerin karşılaştığı bir başka nesne ise görenleri hayrete düşürdü. Temizlik yapan dalgıçlar, gölün dibinden çıkardıkları bir poşetin içerisinde büyü buldu. Taşa yazılan kağıtla kaplanıp bantlanan büyüyü gören ekipler, neye uğradıklarını şaşırdı.





"Atık atılmaz" tabelasını bile atmışlar

Öte yandan, ekiplerin temizliği sırasında ilginç bir nesne de karşılarına çıktı. Vatandaşların atık atmasını önlemek için asılan ‘'Baraj gölüne ve havza koruma alanlarına her türlü atık atmak yasaktır'' levhası da barajın dibinden çıktı. O anlar, görenleri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

Dalgıçların baraj dibinden topladıkları atıklar ve büyü imha edildi.