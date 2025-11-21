GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da temizlik yaparken buldular! Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da temizlik yaparken buldular! Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

Diyarbakır'da temizlik yaparken buldular! Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

21.11.2025 - 15:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da temizlik yaparken buldular! Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

Diyarbakır'da itfaiye ekipleri, Eğil ilçesindeki barajda temizlik çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri yüzlerce kiloluk atık toplarken, birçok büyüye de denk geldi.

Haberin Devamı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar, temizlik çalışması gerçekleştirmek üzere Eğil'deki baraja daldı.

İLGİLİ HABER

Dünyanın en eskisi Van'da! Profesör kötü haberi verdi: Maalesef tamamen kaybedeceğiz
Dünyanın en eskisi Van'da! Profesör kötü haberi verdi: Maalesef tamamen kaybedeceğiz

Baraj dibindeki atıkları toplayan dalgıçlar, en çok araç lastiği ile plastik şişelerle karşılaştı. Ekiplerin karşılaştığı bir başka nesne ise görenleri hayrete düşürdü. Temizlik yapan dalgıçlar, gölün dibinden çıkardıkları bir poşetin içerisinde büyü buldu. Taşa yazılan kağıtla kaplanıp bantlanan büyüyü gören ekipler, neye uğradıklarını şaşırdı.

Diyarbakırda temizlik yaparken buldular Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

"Atık atılmaz" tabelasını bile atmışlar

Öte yandan, ekiplerin temizliği sırasında ilginç bir nesne de karşılarına çıktı. Vatandaşların atık atmasını önlemek için asılan ‘'Baraj gölüne ve havza koruma alanlarına her türlü atık atmak yasaktır'' levhası da barajın dibinden çıktı. O anlar, görenleri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.
Dalgıçların baraj dibinden topladıkları atıklar ve büyü imha edildi.

Diyarbakırda temizlik yaparken buldular Ekipler inanamadı, yüzlerce kilo çıktı

    Güncel Haberler

    Adıyaman'da Roma mirası veda ediyor! Baraj sularının yükselmesiyle bin 500 yıllık köprünün bir kısmı battı
    #Gündem

    Adıyaman'da Roma mirası veda ediyor! Baraj sularının yükselmesiyle bin 500 yıllık köprünün bir kısmı battı

    Bodrum'da hasat başladı! Ekipler üreticilerle sahada
    #Gündem

    Bodrum'da hasat başladı! Ekipler üreticilerle sahada

    Yeni mağaza İzmir’de açıldı
    #Çalışma Hayatı

    Yeni mağaza İzmir’de açıldı