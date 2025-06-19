Diyarbakır'da tehlike büyüdü belediye harekete geçti! Hepsinin faaliyeti durduruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Baraj Gölü havzasının suyu hızla kirletecek müdahalelere maruz kaldığını ifade etti.

Havzada kirliliğin önüne geçmek ve mevcut içme suyu kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili yönetmeliği çerçevesinde koruma planı çalışmalarına başladıklarını belirten Gördük, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar 2023 yılının nisan ayında tamamlandı. Koruma planı 14 Ağustos 2024'te Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. İçme suyunun devamlılığı için Dicle Barajı Gölü üzerinde faaliyet gösteren her türlü tekne, jet ski, su motoru gibi araçların acil olarak sudan çıkarılması elzem bir hal aldı.

Bu araçların sudan uzaklaştırılması amacıyla bir süredir esnaf, ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir dizi görüşmeler yapıldı ve konunun aciliyeti tüm taraflara raporlarla aktarıldı. Bu çalışmalar sonucu dün itibarıyla suyun üzerindeki motorlu araçların faaliyeti durduruldu.

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Esnafın mağdur olmaması için yapıcı çözüm önerileri paylaşıldı ve kurum olarak üzerimize düşen her türlü kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirdik. Tüm duyarlı kesimlere, halkımıza ve ilgili taraflara çağrıda bulunuyoruz, içme suyu havzamızı hep birlikte koruyalım."

Öte yandan, kararın ardından tekneler ekiplerce bulundukları yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki kıyıya çekildi.