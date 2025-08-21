Diyarbakır'da tamamen ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, kente gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sur ilçesinde 3 tanıtım bürosuyla hizmet veriyor. Bürolar; Dağkapı Meydanı, Dengbej Evi ve Mardin Kapı'da bulunuyor. Bürolarda turistlere kentin tarihi, kültürel mirası ve gezilecek yerleri hakkında bilgi verilerek rotaları oluşturuluyor. Ziyaretçilere Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olmak üzere üç dilde hazırlanmış ücretsiz tanıtım materyalleri, cep haritaları ve "Kent Rehberi" kitabı sunuluyor. Kitapta kentin kültürel miras alanları, ekolojik yapısı ve yaşam kültürü hakkında güncel bilgiler yer alıyor.

Turizm büroları Salı ve Cumartesi günleri, sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar hizmet veriyor. Yabancı dil bilen personel eşliğinde turistlere kentte ve çevre ilçelerde gezilebilecek yerler konusunda rehberlik yapılıyor.

Ayrıca Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, kente gelen misafirlerin dijital ortamda da bilgilere ulaşabilmesi için "Dijital Kent Rehberi" çalışmasını hayata geçirdi. Bu uygulama ile turistler, kültürel miras alanlarına, turistik rotalara ve ilçelere kolayca telefonlarından ve tabletlerinden erişebiliyor.

Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü büro personeli ve sorumlusu Tülay Yerçelik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü olarak Sur ilçesinde kent tanıtımıyla ilgili üç bürolarının olduğunu söyledi. Yerçelik, "Bu bürolar Dağkapı Meydanı'nda, Dengbej Evi'nde ve Mardin Kapı'da yer almaktadır. Burada kente gelen yerli ve yabancı turistlere kent tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi veriyor, rotalarını oluşturuyoruz. Ücretsiz olarak üç dilde; İngilizce, Kürtçe ve Türkçe tanıtım materyalleri temin ediyoruz. Ziyaretçiler ücretsiz harita ve kent rehberleri kitapçığına da ulaşabilmektedir. Ayrıca turistlere bölgede nerelere gidebilecekleri konusunda da yardımcı oluyoruz. Bürolarımız Salı ve Cumartesi günleri açık olup, sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar yabancı dil bilen personelimizle kente gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Tanıtım materyallerimizin üç dilli, yani çok dilli olmasına özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Kent Rehberi kitabında kentin kültürel miras alanlarını, ekolojik yapısını ve yaşamını anlatan referans bilgiler olduğunu dile getiren Yerçelik, "Bu içerik her dönem güncellenerek hazırlanan bir kitaptır ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Haritamız ise üç dilde hazırlanmış cep haritası olarak Sur ilçesi için kullanılmaktadır. Önümüzdeki süreçte Diyarbakır'ın genelini kapsayan bir haritayı da hayata geçirmeyi umuyoruz. Turizm Şube Müdürlüğü olarak ayrıca dijital bir "Kent Rehberi" hazırladık. Böylece kente gelen yerli ve yabancı turistler, dijital ortamda da kentin kültürel miras alanlarına, turistik alanlarına, rotalarına ve ilçelerine ulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra rehber kitabımızda ilçelerle ilgili kültürel miras alanları da yer almaktadır" diye konuştu.