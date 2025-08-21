Atalarından öğrendiği formül hayatını değiştirdi! İstanbul'u terk edip memleketinde bu işe başladı, sipariş yağıyor

3

Eskiden odun ateşinde yapılan sabunu, zeytinyağının yanında hediye etmenin bir gelenek oluğunu aktaran As, şöyle konuştu:"Aile defterlerimiz var. Ben de aynı şekilde bu defterleri dolduruyorum. Hangimiz neyi, nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ettik. Eğitimlerimi, sertifikalarımı aldım ve sabun üretimini geliştirmeye karar verdim. Kazdağları'nın eteklerinde bize öyle güzel şeyler sunulmuş ki bütün bitkiler elimizin altında. Bitkileri araştırmayı ve onlardan yağlar yapmayı çok seviyorum. Bunlarla sabunlarımı geliştiriyorum. Her zaman en doğalını nasıl yapabileceğimi araştırıyorum."As, Küçükkuyu'da eski zeytinyağı fabrikasından dönüştürdükleri "Antik Sabunhane 1924"te hem sabun üretimini yaşattıklarını hem de insanlara kendi hikayelerini anlattıklarını söyledi.Yörede bol miktarda bulunan zeytinyağından sabun ürettiklerini belirten As, "Otlarla maserasyon (bitki materyallerinin su, alkol veya yağ gibi sıvılarla etkileşime girip etkin bileşenlerini serbest bırakması) yöntemiyle sabunları çeşitlendiriyoruz. Örneğin kantaron sabunu. Bölgemizdeki kantaron bitkilerini toplayıp 6 ay zeytinyağında bekletip kantaron yağını üretiyoruz. Zeytinyağı ve kantaron yağı ile karıştırıp sabunu yapıyoruz." diye konuştu.As, imalathanede 50 çeşit sabun ürettiğini belirterek, daha çok insanların kullanımına yönelik sabunlar yapmak istediğini söyledi.