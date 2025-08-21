50 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar! Arayış arttı, şehir dışından da başvuru alıyorlar

3

Küsget Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamir ustası olduğunu belirten Abdulkadir Güneş, Gaziantep gibi sanayi şehrinde maddi getirisi yüksek olmasına rağmen oto tamirciliğinin tercih edilmemesinin iş gücü açığını artırdığını söyledi. 12 yıllık zorunlu eğitimin de eleman yetiştirmekte etkili olduğunu ifade eden Güneş, 50 bin TL'ye kalfa ve usta bulmakta zorlandıklarını mesleklerini öğretecek ve devredecek elaman bulmanın zorluğundan yakındı.Güneş, gençlerin daha yüksek kazancı olan meslekleri tercih etmesinin sektörde iş gücü açığına neden olduğunu belirterek, "Esnaf olarak eleman sıkıntısı yaşıyoruz ve meslekte eleman yetişmiyor. Her bir kalfaya 40-50 bin TL maaş verdiğimiz halde kalfa zor buluyoruz. Kalfa bulmak ve eleman bulmak artık imkansız oldu. Zorunlu eğitimin 12 yıl olması da eleman yetişmesini engelliyor. Bizim dönemimizde babamız bizi iş yerine götürürdü, ‘eti senin kemiği benim' derdi. Şu an ise o dönem kapandı. Eleman geldiğinde birkaç gün çalışıyor, daha sonra ayrılıyor ve ‘bu iş bana göre değil, bu iş çok kirli' diyor ve çekip gidiyor. Oto tamirciliği beğenmiyorlar, bundan dolayı eleman sıkıntımız var. Şu an biz meslekte son nesiliz. 10 yıl sonra bizim iş bitme durumuna gelir. Çünkü usta çok zor bulunuyor. Bizim de 10-15 yılımız kaldı. Kimse iş beğenmiyor, herkes rahat iş arıyor ve aylık yaklaşık 50 bin lira verdiğimiz halde çalışmıyorlar" dedi.