GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır’da sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır’da sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı

Diyarbakır’da sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı

13.12.2025 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır’da sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi
#Gündem

Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Çatı katındaki kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu
#Gündem

Çatı katındaki kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Giresun Görele’de trafik kazası: Otomobil alev aldı
#Gündem

Giresun Görele’de trafik kazası: Otomobil alev aldı