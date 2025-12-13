Diyarbakır’da sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.