Diyarbakır'da sağlıkçılar iki grubun silahlı kavgasının arasında kaldı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan U.A. (23), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık çalışanları U.A.’ya müdahale ederken, taraflar arasında bir kez daha silahlı kavga çıktı. Sağlık çalışanlarının üzerinden geçen kurşunlardan ikisi o sırada yolda yürüyen Ş.Ö.'nün sırtına isabet etti. İki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda kovan bulurken, ayrıca bir tabanca da ele geçirildi. Yaralılardan Ş.Ö.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)