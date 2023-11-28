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Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

28.11.2023 - 13:09 | | DHA
Diyarbakır’da otomobiller çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi Kenberli Küme Evleri’nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 AEH 480 plakalı otomobil ile 72 AZ 890 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada İhsan Yalçın, Aladdin Sevim ve Savaş Aydemir yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan İshan Yalçın ve Alaaddin Sevim, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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