Diyarbakır'da Merve Nur'u öldüren şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafeye 8 Mart’ta akşam saatlerinde Bülent Arpacı tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından dün sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hastanede tedavisi süren S.K. ifadesinde, şüpheli Bülent Arpacı ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi. Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bülent Arpacı, ifadesinde, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ye ateş ettiğini, Merve Nur Yararlık'ı istemeden vurduğunu söyledi.

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Bülent Arpacı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.