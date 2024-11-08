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Diyarbakır'da korkunç son! Surlardan düşen Kadriye hayatını kaybetti

Diyarbakır'da dengesini kaybederek tarihi surlardan düşen 54 yaşındaki Kadriye Yıldız hayatını kaybetti.

08.11.2024 - 17:10 | | İHA
Diyarbakır'da korkunç son! Surlardan düşen Kadriye hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde meydana geldi. Gezmek için surlara çıkan Kadriye Yıldız (54), dengesini kaybederek surlardan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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