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GündemDiyarbakır'da çiftçinin ineklerini çalındı, yavrularını biberonla besliyorlar!
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Diyarbakır'da çiftçinin ineklerini çalındı, yavrularını biberonla besliyorlar!

08.04.2025 - 16:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da çiftçinin ineklerini çalındı, yavrularını biberonla besliyorlar!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14 tane inek çalındı. Çiftçiler ineklerin yavrularını biberonla beslerken, hayvanlarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ziyaver Turan'ın 10 ineği bayramın ilk gecesi çalındı. Aynı dönem köyde 4 inek daha çalındı.

Çalınan ineklerin 20 günlük yavruları annelerini beklerken çiftçiler elleri ile biberonla yavru inekleri beslemeye başladı. Sabah-akşam biberonla beslenmeye çalışılan yavrular, annelerinin yolunu gözlemeye başladı.

Ziyaver Turan'ın kızı Meral Turan, "Yaşanan durum yalnızca bir ailenin değil, tüm köyün geçim kaynaklarına zarar verdi.

Bu hırsızlık, köydeki herkesin umutlarını ve emeklerini derinden sarstı. Hayvanların bir an önce bulunarak teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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