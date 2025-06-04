CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması: 22 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine getirilen 36 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar verildi.

Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklanırken, şüpheli Halil Satı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı, mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın babası İsmet Abacı'nın tutuklanmasına karar verildi.

Beşiktaş Belediyesi çalışanları Görkem Kızılkaynak, İsmail Yalçın ve Şazime Sena Çelik ile firma sahibi Hakan Ateş, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.Şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

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22 TUTUKLAMA 14 ADLİ KONTROL

Böylece İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında toplamda 22 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 1'inin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, 1 kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenilmişti.

HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Bu kapsamda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanırken, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.Hakimlik kararında, Erdoğdu, Sukas ve Erçevik'in, üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile şüphelilerin kaçma ve saklanması şüphesi uyandıran somut olgular bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

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Kararda, şüpheli Aykut Erdoğdu'nun V** H** isimli şirketin sözleşme tadilatı amacıyla firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde yüklü miktarda bağış yapılacağı hususunda aracılık ettiği iddiasına yönelik Ertan Yıldız'ın ifadesi ve şahıslarla ortak baz kaydının bulunduğuna dair tespitlere yer verildi.Şüpheli Ali Sukas'ın görevi süresince birçok ihalede usulsüzlük yaptığı ve ihalelerde kendi yararına döviz cinsi paralar aldığına ilişkin bilgiler yer alan kararda, şüpheli Veysel Erçevik'in Beylikdüzü Belediye Başkanı Danışmanlığı yaptığı sürede Adem Soytekin aracılığıyla 100 bin lira para talep ettiğine dair müşteki şüpheli Seyfi Beyaz'ın ifadeleri ve bu beyanları destekler nitelikte baz sinyal kayıtları olduğuna dair tespitlere işaret edildi.

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SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

"TALEPLERİNİ KABUL ETMEYENLERE RUHSAT VE İSKAN VERMEDİLER"

Şüphelilerin, Büyükçekmece'de başta imar konularında iş sahiplerinden haksız talepte bulundukları kaydedilen yazıda, başvuranları inşaat ruhsatı aşamasında Hasan Akgün'ün kasası olduğu öne sürülen Osman Yeşilgül'ün başkanı olduğu basketbol takımına sözde bağış yapmaya zorladıkları anlatıldı.

Yazıda, şüphelilerin iskan aşamasında ise başvuru sahiplerini daire, villa vermeye zorladıkları, taleplerini kabul etmeyenlerin ruhsat ve iskanını vermedikleri, başvurularını beklettikleri belirtildi.

Akgün'ün, iş sahipleriyle kendisinin görüşmediği, imar müdürü ya da başkan yardımcısının görüşmeleri yaptığı aktarılan yazıda, Akgün'ün, sorumluluktan kurtulmak için alt kademedeki kişileri üzerinden taleplerini muhataplarına ilettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

Önceki imardan sorumlu belediye başkan yardımcısının benzer konulardan dolayı tutuklandığı anımsatılan yazıda, bu kişinin serbest kalınca kaçtığı ve halen firari olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında, Akgün'ün akrabalarının ilçede başta hafriyat ve inşaat işleri olmak üzere bazı alanlarda Akgün'ün nüfuzunu kullanarak kazanç sağladıkları ifade edilen yazıda, ilçede birçok kaçak döküm sahası olduğu, söz konusu kişilerin bunların başında da yer aldığı anlatıldı.

Akgün'ün damadı şüpheli Eray Kurt'un firari olduğu ifade edilen yazıda, bölgedeki inşaatlardan villalar satın alındığı, her ne kadar satış olarak gösterilmişse de göstermelik satış olduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunduğu kaydedildi.

"CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİ"

Yazıda, "Soruşturmanın geldiği aşamada şüphelinin belediye başkanı olması dolayısıyla yetkilerini aleyhlerine kullanacağını düşünen birçok iş sahibinin korktukları için maruz kaldıklarını paylaşamadıkları görülmüştür. Nitekim ifadesi alınan (şüpheli) Mansur Aslan, 2 Haziran günü Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelerek can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmiştir." denildi.

Akgün ve Kazancı'nın kamu görevinin vermiş olduğu yetkileri kötüye kullanarak iş sahipleri üzerinde baskı kurdukları, talepleri geciktirerek ya da reddederek maddi menfaat elde etmeyi amaçladıklarına işaret edilen yazıda, bu kapsamda basketbol takımına sözde bağışa, sponsorluğa zorladıkları, belediyenin yetkisinde olan yolları yapmayarak kendi çalıştıkları firmalara yönlendirdikleri, bu firmanın (şüpheli) Ali Nuhoğlu'na ait firma olduğu ve firmanın da anlaşmaya rağmen yolları yapmadığı belirtildi.

Yazıda, iş sahiplerinin haklarını dahi aramadıkları ve yollarını kendileri yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı "rüşvet almak" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedilen yazıda, serbest kalmaları halinde ifade veren ve verecek kişilere baskı yapacaklarına dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğu bildirildi.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 3 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, Erdoğdu'nun soruşturmanın şüphelilerinden Fatih Keleş'e bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtildi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Ertan Yıldız'ın, Erdoğdu'nun, V*** H***** adlı firmadan sözleşme tadilatına istinaden aldığı 1 milyon 200 bin doları Keleş'e verdiğine ilişkin beyanları anımsatılan yazıda, "Söz konusu sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde şüpheliler Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık beyanına uygun olarak Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği ve 3 Haziran 2020'de anılan sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında, şüpheli Erdoğdu'nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin bulunduğu" tespitine yer verildi.

Yazıda, şüpheli Erdoğdu'nun, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde Keleş'e bağlı olarak hareket ettiği, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak (aracılık etmek suretiyle)" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'la ilgili tespitler

Şüpheli Sukas'ın, Ertan Yıldız'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği ifade edilen yazıda, görev yaptığı Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği ve ihalelerden veya kişilerden doğrudan kendi yararına döviz cinsi para aldığı belirtildi.

Yazıda, şüpheli Sukas'ın, eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği kaydedildi.

Sukas'ın seçim kampanyası için çok sayıda araç verdiğine ilişkin beyanlar bulunduğu aktarılan sevk yazısında, "Şüphelinin, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün kurmuş olduğu 'sistem'in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu, şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok kez para ve araç temini yaptığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Yazıda, şüpheli Sukas'ın, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Fatih Keleş'in yöneticisi olduğu suç örgütünde, Keleş'e ve Ertan Yıldız'a bağlı olarak hareket ettiği bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "kamu ihalesine fesat karıştırmak" suçlarını işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'le ilgili tespitler

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Erçevik'in, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği belirtilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkan Danışmanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

Sevk yazısında, Erçevik'in, şüphelilerden Adem Soytekin'e ait "örgütün kasa evi"yle ilgili savunmalarının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve söz konusu savunmaların suçtan kaçmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Erçevik'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde Çalık'a bağlı olarak hareket ettiği kaydedilen yazıda, bu suretle üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edildi.

Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'a ilişkin tespitler

Şüpheli Gürkan Polat'ın Çalık'a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği kaydedilen yazıda, görev yaptığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanlığı süresince birçok örgüt üyesiyle ilişkisi bulunduğu belirtildi.

Yazıda, Veysel Erçevik'in kullandığını beyan ettiği, Adem Soytekin'e ait Botanika İstanbul D62'de bulunan ofiste yapılan aramada içi boş, büyük bir kasa bulunduğu ve adresin yakın zamanda boşaltıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Söz konusu yere ilişkin herhangi bir kira sözleşmesinin yer almadığı aktarılan yazıda, aidat ödemelerinin ise Çalık'ın yanında çalışan şüpheli tarafından yapıldığı ve amacının, örgütün kasa evi (güvenli ev) olarak değerlendirilen evin gizliliğini sağlamak olduğu tespitine yer verildi.

Sevk yazısında, Polat'ın söz konusu yere ilişkin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, şüphelinin emniyet ve savcılık aşamalarında verdiği beyanlarda çelişkiler bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin, elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ve Mehmet Murat Çalık'ın yöneticisi olduğu suç örgütünde, Çalık'a bağlı hareket ettiği belirtilen yazıda, üzerine atılı "suç örgütüne üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlediğine dair, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dolayısıyla tutuklanmaları talep edildi.

AYKUT ERDOĞDU, "1 MİLYON 200 BİN DOLARI TESLİM ETTİĞİ" İDDİASINI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılması üzerine gözaltına alınan Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Kendisine sorulan V*** H***** isimli firma ile bağlantısı olmadığını savunan Erdoğdu, bu firmanın birden fazla sahibi bulunduğunu söyledi.

Erdoğdu, söz konusu firmanın mühendis olan yöneticisinin, 2019'da CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu vekil ve genel başkan yardımcısı olduğu süreçte kendisini aradığını anlatarak "Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım, beni Ertan Yıldız'a (şüpheli) yönlendirdi. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım." dedi.

"ERTAN YILDIZ İLE ARAMDA HUSUMET VARDIR, YILDIZIM HİÇBİR ZAMAN BARIŞMAMIŞTIR"

Ertan Yıldız'ın kendisine okunan ifadesine katılmadığını söyleyen Erdoğdu, "Benim V*** H***** isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş (şüpheli) ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere, elimde para dolu çanta ile gidip Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır." diye konuştu.

Erdoğdu, Yıldız'ı iki kere Ekrem İmamoğlu'na şikayet ettiğini söyleyerek, söz konusu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkisi olmadığını, kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığını savundu.

1 milyon 200 bin dolara ilişkin iddialarla ilgili, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile 3 Haziran 2020'de imzalanan devir sözleşmesinden bir gün önce ortak baz vermesinin sorulması üzerine Erdoğdu, şunları söyledi:

"Haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri bulunduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim."