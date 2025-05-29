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Diyarbakır'da bir ilk! DicleFest başladı, binlerce kişi akın etti

29.05.2025 - 14:08Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır'da bir ilk! DicleFest başladı, binlerce kişi akın etti

Diyarbakır'da festival coşkusu başladı, DicleFest kapılarını açtı. Planetarium, teknoloji alanları, eğlenceli oyunlar ve çeşitli aktivitelerle unutulmaz bir deneyimi sunan DicleFest'e Diyarbakırlılar yoğun ilgili gösteriyor. DicleFest 1 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

'Enerjisi Bitmeyen Festival' mottosuyla Diyarbakır'da başlayan DicleFest kapılarını açtı. Park 75’te kurulan festival alanındaki açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM ALANI SUNUYOR

Planetarium, teknoloji alanları, eğlenceli oyunlar, aktiviteler, konserler ve pek çok unutulmaz deneyimi sunan DicleFest Diyarbakırlıların buluşma noktası oldu. Festivalde her yaş grubundan ziyaretçiler, enerji teknolojilerine dair deneyim alanları, planetaryumda video ve ışık gösterimleri, çocuklara yönelik yarışmalar ve eğlenceli konserlerle unutulmaz bir deneyim sunuyor. 

Festivalin en dikkat çeken bölümü olan planetaryumda, “Elektriğin Yolculuğu" adlı özel bir film gösteriliyor. Film, elektriğin üretimden dağıtıma kadar olan sürecini ve Dicle Elektrik'in bu süreçte geliştirdiği dijital ve altyapı yatırımlarını anlatıyor. Katılımcılar filmi 360 derece görüntülü video olarak izleyebiliyor. Festival alanında planetaryumun yanı sıra enerji deney alanlarında Van de Graaff jeneratörü ve plazma küresi gibi uygulamalı istasyonlar yer alıyor. Söz konusu alanlar, özellikle çocukların elektriği eğlenceli biçimde deneyimlemesini sağlıyor.

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DİYARBAKIR'DA BAŞLADI,DİĞER İLLERE YAYILACAK

 Festival boyunca bilgi yarışmaları, çocuklara yönelik interaktif etkinlikler ve konserler de ziyaretçilere sunuluyor. DicleFest'in, Diyarbakır'ın ardından önümüzdeki dönemde Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta düzenlenmesi planlanıyor. 

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