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Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın operasyonu başlatıldı.

17.04.2022 - 10:34 |
Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik "Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın" Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakırda ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı Bakanlık duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve jandarma komando timleriyle 650 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.


Diyarbakırda ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı Bakanlık duyurdu

Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.


Diyarbakırda ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı Bakanlık duyurdu

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yurt içi ve dışında darbe vurmaya devam ediyor.


Diyarbakırda ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı Bakanlık duyurdu

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