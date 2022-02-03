İHD Diyarbakır şubesine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ve polisin çalışmalarında, Diyarbakır İHD şube sekreteri F.B.'nin terör örgütü PKK ile teması tespit edildi. Sabah saatlerinde F.B.'nin evine ve Yenişehir ilçesindeki İnsan Hakları Derneği'ne operasyon düzenlendi. Evde ve dernekte polisin aramaları sürüyor.





Bu arada, F.B.'nin kardeşinin, 29 Nisan 2017'de Adıyaman'da Akçalı köyü kırsalında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü ve akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edildi.