Diyarbakır Eğil'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

21.11.2025 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (AA)

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat S'nin kullandığı 31 AKE 61 plakalı otomobil ile Sait G'nin idaresindeki 41 AGV 041 plakalı otomobil Diyarbakır-Eğil kara yolunun Gündoğuran Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücü Sait G. ile aynı araçtaki Hilal G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

