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Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu duyurdu.

24.05.2022 - 11:30 | | DHA
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Daha önce de paylaşılan söz konusu iftiranın 2 Ocak 2018 tarihinde başkanlığımızca tekzip edilmesine rağmen bu konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı açıktır. Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği başkanlığımız tarafından defaatle dile getirilmiştir. Ayrıca seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekilmiştir" denildi.

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