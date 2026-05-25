Diyanet takvimi açıkladı: 2026 teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Kaç kez söylenir?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arife günü sabah namazı ile başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere devam eder.

2026 yılı dini takvimine göre teşrik tekbirlerinin tam zaman tablosu şu şekildedir:

Başlangıç Tarihi: 26 Mayıs 2026 Salı (Arife Günü) Sabah Namazı ile başlar.

Bitiş Tarihi: 29 Mayıs 2026 Cuma (Bayramın 4. Günü) İkindi Namazı dahil edilerek son bulur.

Bu süre zarfında kadın-erkek, seferi-mukim ayırt edilmeksizin, cemaatle ya da tek başına farz namaz kılan herkesin, namazın hemen ardından selam verir vermez bu tekbiri getirmesi vaciptir. Toplamda 23 vakit boyunca her farz namazın arkasından birer defa teşrik tekbiri söylenir.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR? ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Teşrik tekbiri getirmek için farz namazın selamından hemen sonra, konuşmadan ve yerinden kalkmadan şu sözler zikredilir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Anlamı (Türkçe Karşılığı):

"Allah her şeyden büyüktür, Allah her şeyden büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. Allah her şeyden büyüktür ve hamd yalnızca Allah'a mahsustur."

Unutanlar veya Kaza Namazı Kılanlar Ne Yapmalı? Eğer bir farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmeyi unutursanız ve namazı bozacak bir eylemde bulunmadıysanız (konuşmak, yerinden kalkıp yürümek vb.) aklınıza geldiği an hemen tekbiri getirebilirsiniz. Ancak konuşmuş veya camiden çıkmışsanız artık kaza edilmez, tövbe edilir. Bayram günlerinde kılınamayıp yine bayram günlerinde kaza edilen namazların arkasından da teşrik tekbiri getirilmesi gerekir.

