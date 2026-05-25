GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyanet takvimi açıkladı: 2026 teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Kaç kez söylenir?
HaberlerGündem Haberleri Diyanet takvimi açıkladı: 2026 teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Kaç kez söylenir?

Diyanet takvimi açıkladı: 2026 teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Kaç kez söylenir?

25.05.2026 - 17:36Güncellenme Tarihi:
Diyanet takvimi açıkladı: 2026 teşrik tekbirleri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Kaç kez söylenir?

Mübarek Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala, İslam dünyasında her yıl büyük bir hassasiyetle eda edilen teşrik tekbirleri için geri sayım başladı. Dinimizce vacip olan ve farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanı, her bayram dönemi olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 teşrik tekbiri başlangıç saati, bitiş günü ve okunuşu...

Haberin Devamı

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arife günü sabah namazı ile başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere devam eder.

2026 yılı dini takvimine göre teşrik tekbirlerinin tam zaman tablosu şu şekildedir:

  • Başlangıç Tarihi: 26 Mayıs 2026 Salı (Arife Günü) Sabah Namazı ile başlar.

  • Bitiş Tarihi: 29 Mayıs 2026 Cuma (Bayramın 4. Günü) İkindi Namazı dahil edilerek son bulur.

Bu süre zarfında kadın-erkek, seferi-mukim ayırt edilmeksizin, cemaatle ya da tek başına farz namaz kılan herkesin, namazın hemen ardından selam verir vermez bu tekbiri getirmesi vaciptir. Toplamda 23 vakit boyunca her farz namazın arkasından birer defa teşrik tekbiri söylenir.

 

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR? ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Teşrik tekbiri getirmek için farz namazın selamından hemen sonra, konuşmadan ve yerinden kalkmadan şu sözler zikredilir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Anlamı (Türkçe Karşılığı):

"Allah her şeyden büyüktür, Allah her şeyden büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. Allah her şeyden büyüktür ve hamd yalnızca Allah'a mahsustur."

Unutanlar veya Kaza Namazı Kılanlar Ne Yapmalı?

Eğer bir farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmeyi unutursanız ve namazı bozacak bir eylemde bulunmadıysanız (konuşmak, yerinden kalkıp yürümek vb.) aklınıza geldiği an hemen tekbiri getirebilirsiniz. Ancak konuşmuş veya camiden çıkmışsanız artık kaza edilmez, tövbe edilir. Bayram günlerinde kılınamayıp yine bayram günlerinde kaza edilen namazların arkasından da teşrik tekbiri getirilmesi gerekir.

23 VAKİTLİK TEŞRİK TEKBİRİ TAKİP KARTI (2026)

Gün / TarihHangi Namazla Başlar?Hangi Namazla Devam Eder?Son Tekbir Ne Zaman?Toplam Vakit Sayısı

26 Mayıs Salı


(Arife Günü) 

Sabah Namazı


(İlk Tekbir) 

Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı5 Vakit

27 Mayıs Çarşamba


(Bayramın 1. Günü) 

Sabah NamazıÖğle, İkindi, Akşam, Yatsı5 Vakit

28 Mayıs Perşembe


(Bayramın 2. Günü) 

Sabah NamazıÖğle, İkindi, Akşam, Yatsı5 Vakit

29 Mayıs Cuma


(Bayramın 3. Günü) 

Sabah NamazıÖğle, İkindi, Akşam, Yatsı5 Vakit

30 Mayıs Cumartesi


(Bayramın 4. Günü) 

Sabah NamazıÖğle Namazı

İkindi Namazı


(Son Tekbir)

Güncel Haberler

Bayramda İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi: 'İstanbul'da yağışları görmeye başlayacağız'
#Gündem

Bayramda İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Mühendisi: 'İstanbul'da yağışları görmeye başlayacağız'

Bayram öncesi o dükkanlarda iğne atsan yere düşmüyor: Talebe yetişemiyorlar!
#Gündem

Bayram öncesi o dükkanlarda iğne atsan yere düşmüyor: Talebe yetişemiyorlar!

Bitlis’te gözlerine inanamadılar: Köy kırsalında ortaya çıktı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu veteriner fark etti
#Gündem

Bitlis’te gözlerine inanamadılar: Köy kırsalında ortaya çıktı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu veteriner fark etti