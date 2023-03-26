Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Danimarkalılara 'Kur'an'ı okuyun' çağrısı

Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Danimarkalılar; nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin" dedi.

Ey Danimarkalılar!

Nice insanlar Kur’an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur’an’ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin! — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 26, 2023