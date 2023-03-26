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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Danimarkalılara 'Kur'an'ı okuyun' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya ilişkin, Danimarkalıları Kur'an'ı okuyup, Türk bayrağını tanımaya davet etti.

26.03.2023 - 13:30 | | İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Danimarkalılara 'Kur'an'ı okuyun' çağrısı

Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Danimarkalılar; nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin" dedi.

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