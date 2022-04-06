Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, genÃ§lerle iftar yaptÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ,Â Din Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce dÃ¼zenlenen 'GenÃ§lik Ä°ftarÄ±na' katÄ±ldÄ±.Â Programa, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Burhan Ä°ÅŸliyen, Din Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼nyamin Albayrak, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°zani Turan,Â UluslararasÄ± Ä°lahiyat ProgramÄ± Ã¶ÄŸrencileri ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±nÂ genÃ§lik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alan genÃ§ler katÄ±ldÄ±.Â

GenÃ§lerle birlikte olmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirenÂ ErbaÅŸ, Ä°slam'Ä±n barÄ±ÅŸ anlamÄ±na gelen, 'silm'Â kÃ¶kÃ¼nden geldiÄŸini ifade ederek, "Biz iddialÄ±yÄ±z ve bu iddiamÄ±zÄ± dÃ¼nyanÄ±n her yerinde Ä±srarla dile getiriyoruz. YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n dengesi Ä°slam'a baÄŸlÄ±. Ä°slam varsa denge var. Ä°slam varsa huzur var. Ä°slam varsa barÄ±ÅŸ var. Ä°slam varsa kardeÅŸlik var. Ä°slam varsa dayanÄ±ÅŸma var, paylaÅŸma var"Â dedi.

ErbaÅŸ, bugÃ¼n dÃ¼nyada Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu ve modern bir kÃ¶leliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Bu kÃ¶leliÄŸi geÃ§miÅŸte de gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de reddeden yegane sistem Ä°slam'dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°slam'da, 'Sizler iman etmedikÃ§e cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikÃ§e de gerÃ§ekten MÃ¼slÃ¼man olamazsÄ±nÄ±z'Â buyuran bir Peygamber varÂ ve o Peygamber Veda Hutbesi'nde diyor ki;Â 'Ä°nsanlar, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandÄ±r. BeyazÄ±n siyaha, siyahÄ±n beyaza, Arap'Ä±n Arap olmayana, Arap olmayanÄ±n da Arap'a herhangi bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yoktur. Allah indinde en Ã¼stÃ¼n olanÄ±nÄ±z, takva sahibi olanÄ±nÄ±zdÄ±r.'Â Allah'Ä±n emirlerini en iyi kim yerine getiriyorsa, haramlardan en Ã§ok kim kaÃ§Ä±nÄ±yorsa, rengi, dili, Ä±rkÄ± ne olursa olsun en Ã¼stÃ¼n olan odur"Â diye konuÅŸtu.

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