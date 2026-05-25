Diyanet açıkladı: Arife Günü oruç tutulur mu? Arife günü oruç tutmanın faziletleri ve sevabı nedir?

İslam alimlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı dini hükümlerine göre, Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün olan Arife gününde oruç tutmak müstehab (güzel ve sevap) kabul edilmiştir.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak genel olarak tavsiye edilse de, bu günlerin en değerlisi ve zirve noktası olan 9. gün, yani Arife günüdür. Hac ibadetini yerine getiren ve o sırada Arafat’ta vakfede bulunan kişilerin halsiz düşmemeleri adına oruç tutmaması daha uygun görülmüşken; hacda olmayan, evlerinde bu mübarek günü yaşayan müslümanlar için Arife günü orucu çok büyük bir manevi kazanç kapısıdır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN MÜJDESİ: İKİ YILLIK GÜNAHA KEFFARET!

Arife günü tutulan orucun fazileti hakkında bizzat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) sahih hadis-i şeriflerinde çok büyük müjdeler yer almaktadır. Ebu Katade (r.a.) vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resûlullah şöyle buyurmuştur:

"Arife günü tutulan orucun, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına keffaret olacağını Allah’ın rahmetinden umarım." (Müslim, Sıyâm, 196)

Bu müjde, bilerek işlenen büyük günahları değil; kul hakkı haricindeki küçük günahların ve kusurların Allah'ın izniyle affolunacağını ifade etmektedir. Sırf bu muazzam müjdeye nail olabilmek için bile bu günü oruçlu geçirmek kaçırılmayacak bir fırsattır.

ARİFE GÜNÜ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Arife günü orucu nafile bir ibadet olduğu için niyet etme süresi imsak vaktinden başlayıp ertesi günün (Arife günü) öğle ezanından önceki vakte (istiva zamanına) kadar devam eder. Ancak en faziletli olanı, imsak vaktinden önce kalben ve dilen niyet etmektir.

Niyet Sözleri:

"Niyet ettim Allah rızası için mübarek Arife günü orucunu tutmaya. Kabul eyle ya Rabbi!"

Bayram Günü Oruç Tutulur mu? Arife günü oruç tutmak ne kadar faziletliyse, ertesi gün başlayan Kurban Bayramı'nın birinci günü ve takip eden diğer günlerde oruç tutmak dinen tahrîmen mekruh (harama yakın) sayılmıştır. Çünkü bayram günleri ziyafet, yeme-içme ve sevinç günleridir; Allah'ın kullarına sunduğu birer ikramdır. Bu nedenle ibadetimizi Arife günü gün batımıyla (akşam ezanıyla) tamamlayıp, bayram günü oruç tutmamaya dikkat etmeliyiz.

ARİFE GÜNÜ YAPILABİLECEK DİĞER FAZİLETLİ İBADETLER