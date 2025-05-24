GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışişleri'nden Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir

24.05.2025 - 18:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Dışişleri'nden Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir

Dışişleri Bakanlığı, AB ve ABD'nin Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik adımlarına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ve AB'nin adımları memnun edicidir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

Güncel Haberler

Karadeniz'deki doğal gaz üretimi iki katına çıkıyor
#Ekonomi

Karadeniz'deki doğal gaz üretimi iki katına çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Mesleki ve teknik eğitim alanında 2,6 milyar lira destek sağladık
#Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Mesleki ve teknik eğitim alanında 2,6 milyar lira destek sağladık