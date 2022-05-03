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Dışişleri'nden Somali’de düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

03.05.2022 - 19:36 |
Dışişleri'nden Somali’de düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen, çok sayıda Burundili askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı menfur terör saldırısını kuvvetle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Saldırıda hayatını kaybedenler için dost Burundi Hükümetine ve kardeş Somali Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."

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