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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

02.10.2023 - 20:20 | | DHA
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara tepki

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" denildi.

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