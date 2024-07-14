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Dışişleri'nden Donald Trump'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

14.07.2024 - 11:53 |
Dışişleri'nden Donald Trump'a yönelik saldırıya kınama

Bakanlıktan, ABD Başkan adayı Donald Trump'a seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

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