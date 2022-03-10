BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Arap Ligi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyinin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z iddialarÄ±nÄ±nÂ tÃ¼mÃ¼yle reddedildiÄŸi belirtildi. TÃ¼rkiye'nin, milli gÃ¼venliÄŸine ve Ã§Ä±karlarÄ±na yÃ¶nelik tehditlerle mÃ¼cadelesini uluslararasÄ± hukukun ilke ve normlarÄ± Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, "Bu konuda herhangi bir ÅŸÃ¼phe ya da tereddÃ¼t yoktur. BÃ¶lge gerÃ§ekleri ve dinamikleriyle uyuÅŸmayan bu kÃ¶hne ve art niyetli yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n Arap coÄŸrafyasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. TÃ¼rkiye, milli gÃ¼venliÄŸine ve Ã§Ä±karlarÄ±na yÃ¶nelik tehditlerle mÃ¼cadelesini uluslararasÄ± hukukun ilke ve normlarÄ± Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tmektedir. Bu konuda herhangi bir ÅŸÃ¼phe ya da tereddÃ¼t yoktur. TÃ¼rkiyenin tÃ¼m bu Ã§abalarÄ±, aynÄ± zamanda Arap Ã¼lkelerinin egemenliÄŸi, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve siyasi birliÄŸinin korunmasÄ±na yÃ¶neliktir" denildi.

'ASÄ°L HALKIN Ä°RADESÄ°NÄ° YANSITMASI BEKLENÄ°R'

TÃ¼rkiye'nin, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± istikrar ve refahÄ±n tesisi hedefiyle iÅŸ birliÄŸi yapma arzu ve iradesini sergileyen tÃ¼m Arap Ligi Ã¼yesi Ã¼lkelerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸu vurgulanarak, "Nitekim bugÃ¼n TÃ¼rkiyenin, dost ve kardeÅŸ Arap halklarÄ±nÄ±n yÃ¼reklerindeki yeri bellidir. Arap Liginin, bazÄ± Ã¼yelerinin mÃ¼nferit gÃ¼ndemlerine alet olmak yerine, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n temsil ettiÄŸi asil halkÄ±n iradesini yansÄ±tmasÄ± beklenir. SÃ¶z konusu kararlara karÅŸÄ± Ã§Ä±kmaya veya ÅŸerh koymaya devam eden Ã¼ye Ã¼lkeler, bu katkÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±nda ve Ã¼lkemizle iÅŸ birliÄŸinin Ã¶neminin bilincindedir. TÃ¼rkiye, bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± istikrar ve refahÄ±n tesisi hedefiyle, olumlu bir gÃ¼ndem doÄŸrultusunda ve saÄŸduyuyla iÅŸ birliÄŸi yapma arzu ve iradesini sergileyen tÃ¼m Arap Ligi Ã¼yesi Ã¼lkelerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±rdÄ±r" ifadelerine yer verildi.