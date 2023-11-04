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Dışişleri duyurdu: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

04.11.2023 - 16:03 |
Dışişleri duyurdu: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır."

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