Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Golan Tepeleri kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Pazar günü işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki nüfusunu iki katına çıkarmayı kabul etti.

"Golan'ı güçlendirmek, İsrail Devleti'ni güçlendiriyor ve bu şu anda özellikle önemli. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir bildiride, "Onu tutmaya, çiçek açmasını sağlamaya ve yerleşmeye devam edeceğiz" dedi.

İsrail, 1967 Altı Gün Savaşı'nda Suriye'den stratejik platonun çoğunu ele geçirdi ve 1981'de ilhak etti.

Netanyahu'nun ofisi, hükümetin Golan'da demografik büyümeyi teşvik etmek için 40 milyon şekelden (11 milyon dolar) fazla bir planı oybirliğiyle onayladığını söyledi.

Netanyahu'nun planı hükümete "savaş ve Suriye'nin karşı karşıya olduğu yeni cephe ışığında ve Golan'ın nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla" sunduğunu söyledi.

SURİYE'YE AĞIR SALDIRI

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi. Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

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Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail, askeri imkanları yok etmek amacıyla Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.